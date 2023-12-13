Ученые из медицинской школы при Вашингтонском университете провели исследование, в ходе которого выяснили негативное влияние курения на головной мозг человека. Изучив данные результатов компьютерной томографии головного мозга более 40 тысяч человек, взятые из британского Биобанка, специалисты выяснили интересную деталь.

Объем мозга у некурящих людей был больше, нежели у тех, кто имеет эту вредную привычку. Кроме того, кто выкуривал большое количество сигарет в день, объем мозга был еще меньше, чем у обычных курильщиков.

В ходе своего исследования специалисты пришли к выводу, что данный процесс является необратимым. Если заядлый курильщик откажется от своей пагубной привычки, объем его мозга не вернется к начальной форме. Это является признаком того, что курение имеет долгосрочные последствия для головного мозга человека.

Результатами данного исследования вашингтонские ученые поделились с изданием Biological Psychiatry: Global Open Science. Отмечается, что эти научные выводы являются очень важными при изучении влияния курения на человеческий организм.