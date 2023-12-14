Экс-солистка популярной группы «Ленинград» Алиса Вокс во время шоу «ПхалиХинкали» с блогером Артуром Базиняном призналась, что подверглась идеологическому насилию со стороны Сергея Шнурова, который не выпускал ее из своего номера в отеле в течение 17 часов. Интервью певицы было опубликована на YouTube-канале видеоблогера.

«Случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере и 17 часов не выпускал. Ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть – ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели. Мы были вдвоем. Ну там в конце еще пришел гитарист… Шнуров тогда нажрался изрядно. Но он начал пить уже заранее, потому что он такой… Ему тяжело справляться с эмоциональными потрясениями. А у меня до этого умерла мама, я была немножко в потерянном состоянии… После того события в первый раз пошла к психотерапевту, потому что у меня начались реально панические приходы, кошмары снились каждую ночь одни и те же. И вообще, плохо я пережила этот эпизод, честно скажу», – рассказала бывшая солистка группы.

По ее словам, истерика Шнурова случилась на фоне принятия закона о запрете мата на публике. Алиса Вокс призналась, что внутри популярной рок-группы царила настоящая диктатура.