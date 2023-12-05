В Казани в 2024 году планируется открытие школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По словам спортсменки, школа не просто будет носить ее имя, она будет преподавать фигурное катание.

«Я смогу популяризировать фигурное катание, передавать свои навыки и все то, что я натренировала за многие годы карьеры, детям, которые нуждаются в этом», – рассказала Загитова.

Она подчеркнула, что пока еще не стала тренером, однако работает над этим. Также, по словам спортсменки, сейчас идет активный поиск профессионалов, которые станут тренерами в ее школе.

«Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни», – поделилась фигуристка.

Спортсменка также выразила огромную благодарность руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность открыть эту школу.

Алина Загитова – российская фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница серии Гран-при. Загитова является единственной в истории России фигуристкой-одиночницей, сумевшей завоевать все титулы в фигурном катании.