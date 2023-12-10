Известный российский актер, звезда фильма «9 рота» Алексей Чадов сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной – моделью Лейсан Галимовой. До брака пара состояла в отношениях около пяти лет.

О женитьбе Алексея и Лейсан стало известно благодаря снимку, на котором на руке модели два кольца – помолвочное и обручальное. О своей свадьбе Чадов открыто не заявлял, однако обручальные кольца говорят сами за себя.

Многие отмечают, что Лейсан Галимова очень похожа внешне с бывшей супругой Чадова – актрисой Агнией Дитковските. Алексей и Агния были женаты всего три года. Однако их отношения длились с 2006 года. Причем пара то расставалась, то вновь возобновляла отношения. В 2012 году они поженились. Спустя два года Агния родила сына Федора. Но появление ребенка не смогло сохранить семью – в 2015 году актеры окончательно разорвали отношения.

В СМИ активно обсуждался тяжелый развод Дитковските и Чадова. Но бывшим супругам в итоге удалось наладить отношения ради общего сына. Сейчас Агния замужем за бизнесменом Богданом Панченко, от которого в 2021 году родила ребенка. Всего у Агнии трое детей. От кого актриса родила второго ребенка журналистам достоверно неизвестно.