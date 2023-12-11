Вечером 10 декабря в Москве прошел роскошный финал конкурса красоты «Топ стюардесс-2023», в котором 30 финалисток из разных регионов России и Белоруссии боролись за звание самой очаровательной бортпроводницы. На протяжении трех часов конкурсантки исполняли юмористические номера, танцевали и пели, в надежде покорить членов жюри своими талантами.

Титул самой красивой стюардессы достался бортпроводнице из Белоруссии Анне Титовец, а сотрудница авиакомпании UTair Александра Пешева из Тюмени завоевала корону в номинации «Топ-5 стюардесс мира».

Бортпроводнице из Тюмени всего 25 лет, и она очень любит свою профессию стюардессы. При этом тюменка выглядит, как настоящая супермодель, ежедневно радуя своей красотой пассажиров авиакомпании. Несмотря на юный возраст девушка имеет два высших образования, а этим летом успела выйти замуж.

Титул «Мисс зрительских симпатий» достался бортпроводнице Марии Посадских. 19-летнняя девушка из Свердловской области совмещает работу в авиакомпании «Ямал» с учебой в университете.