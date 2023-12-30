Первый канал возвращает в эфир программу «Модный приговор», однако в числе ведущих уже не будет историка моды Александра Васильева и певицы Надежды Бабкиной.

При этом народная артистка РФ сама ушла с Первого канала на НТВ, не советуясь с руководством. Теперь она будет там экспертом по моде.

С Васильевым ситуация тоже прояснилась. Он рассказал, что его приглашали в программу, но из-за состояния здоровья историку моды пришлось отказаться от этого предложения.

Выбор новых ведущих было решено доверить зрителям. Претенденты, среди которых Игорь Верник и Константин Михайлов, Даниил Грачев, Александр Анатольевич и Александр Рогов, получать эфирное время. После этого зрители смогут оценивать их работу.

Претендентами на роль защитника, которую исполняла Бабкина, являются Антон Лаврентьев, Миа Бойка, Арина Холина и Татьяна Геворкян. Выбор будет осуществляться по тому же принципу. В результате из старого состава остается только обвинитель Эвелина Хромченко.