Военный корреспондент Александр Сладков дал большое интервью изданию «БИЗНЕС Online», в котором затронул и тему Авдеевки. Он напомнил, что сейчас там идет наступление российских войск и совсем скоро они возьмут населенный пункт в окружение.

«Не берусь предсказывать, но мне кажется, что мы накануне большой сдачи в плен и, как следствие, приема трофеев. То, что я говорю, — это не бравада, там в общем-то, если посмотреть на карту, видно крайне тяжелое положение противника», – рассказал военкор.

При этом он заметил, что ВСУ продолжают оказывать отчаянное сопротивление на Авдеевском направлении. То же самое происходит и под Купянском, и под Красным Лиманом, но российские ВС все же медленно продвигаются вперед. На Артемовском направлении Клещеевка уже фактически под контролем России.

От этого населенного пункта нужно начинать продвижение к Часову Яру и брать этот город, который является основным пунктом снабжения частей противника как под Артемовском, так и в Авдеевке.