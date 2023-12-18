Известный экстрасенс и медиум из Самары Александр Шепс, участвующий в популярном шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», отказался от финального участия в проекте. Ведущий передачи Марат Башаров предложил участникам проекта самостоятельно выбрать достойных финала шоу. Однако не все экстрасенсы были в восторге от такого решения.

К примеру, Александр Шепс, называющий себя медиумом, заявил, что это предложение является оскорблением. Его младший брат, Олег Шепс хотел в такой способ продвинуть Александра в финал. Но это совершенно не понравилось Шепсу-старшему, поэтому он отказался от дальнейшего участия в проекте.

Кроме Александра Шепса самоотвод взяли еще несколько участников шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», тем самым, по своей воле отказались от дальнейших соревнований.

Ранее Олег Шепс в очередной раз продемонстрировал свой дар ясновидящего. Он угадал, какой новогодний подарок подготовили ему друзья. Как выяснилось, ему подарили брендовые кожаные ботинки. Данная пара обуви от фирмы Prada стоит примерно 150 тысяч рублей.