Специальная военная операция на Украине вошла в финальную фазу своего развития и завершится в течение года. Однако после этого между Россией и западом может вспыхнуть более серьезное противостояние, пишет издание Al Khaleej.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ИноСМИ», назвали конфликт на Украине «номинальным». Они пояснили, что помимо России и Украины в нем принимает участие Запад. Киеву не удалось справиться с РФ на поле боя, а западным странам – «задушить» ее экономическими санкциями, поэтому победитель фактически определен.

Однако на этом Запад вряд ли успокоится, после окончания СВО на Украине он попытается взять реванш, что приведет к глобальному противостоянию.

На Украине растет недовольство властями на фоне экономического кризиса и агрессивной мобилизации. В США начались жаркие споры по поводу дальнейшего выделения помощи. Так, демократы все еще выступают за поддержку Киева, однако республиканцы с этим категорически не согласны. По их мнению, власти должны прекратить выбрасывать деньги не ветер, чтобы заняться решением внутренних проблем.