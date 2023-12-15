Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пообщались с писателем Борисом Акунин (Григорий Чхартишвили). Они привлекли актера, притворившегося президентом Украины Владимиром Зеленским.
Писатель, который прославился благодаря России, заявил, что у него не вызывают никакого отторжения террористические атаки украинской армии на Крым и приграничные населенные пункты РФ.
Также он заявил «Зеленскому», что жалеет о потерянной возможности организовать «сытую революцию» в 2012 году, отметил, что военным путем «взять Москву» у Киева не получится, а также рассказал о своих мечтах «устроить раскол и взрыв изнутри».
Журналист Алексей Кузичев, который прокомментировал разговор писателя с пранкерами, назвал его одноклеточным русофобом, передает издание «Царьград».
«Эх, сколько же неприятных открытий мы в ходе СВО сделали… Приятных, правда, тоже немало, но разочаровываться всё-таки тяжелее. Вроде, вчера ещё – человек, талант, писатель, правда, “либерал”, но интересный же, умный… А сегодня вдруг оказывается очень несложным одноклеточным русофобом. И так бывает», – разочарованно высказался журналист.