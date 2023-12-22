На 33-м году жизни скончался актер Сергей Пепеляев, известный по фильму «Географ глобус пропил». Об этом в своей официальной группе «ВКонтакте» сообщил Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова. Причину смерти в культурном учреждении не называют

В сообщении говорится, что Пепеляев связал жизнь со своим родным городом Пермь. Именно там он учился в Государственном институте культуры на актерском курсе Сергея Федорова, после чего служил в местном театре «У Моста».

С 2020 года Пепеляев стал актером Чайковского театра драмы и комедии, а затем перебрался в Тольяттинский драматический театр «Колесо».

В фильме «Географ глобус пропил» актер исполнил роль ученика 10-го «А» класса Деменева. Это единственная роль Пепеляева в кино.