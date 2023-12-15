Российская актриса Мария Машкова, дочь кинорежиссера Владимира Машкова, более года назад уехала из России. Артистка подвергла критике спецоперацию на Украине. Однако между знаменитым режиссером и его дочерью очень напряженные отношения. Особенно они имеют разную точку зрения на СВО. Если Мария осуждает спецоперацию, то Владимир Машков осуждает коллег, оставивших свою родину в это непростое время.

Знаменитый отец пытался вразумить свою дочь по политическим взглядам. Однако в итоге все закончилось ссорой. Сейчас звездные родственники не общаются. Мария, по-видимому, уже осознала свою ошибку и нередко обращается к отцу в своем блоге, однако Владимир Машков остается непреклонным.

Недавно Мария Машкова дала интервью, в котором рассказала о трудностях жизни в Америке. По словам артистки, в первое время жизни в США она постоянно испытывал стресс. Она хотела получить хотя бы маленькую роль в Голливуде, однако ей этого не удалось. Актриса призналась, что она чувствует себя хорошо, лишь когда находится на Родине.