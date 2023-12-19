На закрытый просмотр семейной картины Алексея Нужного «Бременские музыканты» пришла популярная российская актриса Екатерина Волкова со своей 15-летней дочерью Александрой. Своими впечатлениями от просмотра картины актриса поделилась с корреспондентом портала «Утро.ру».

«Я мечтаю и сама сняться в сказке, сыграть ведьму или добрую фею. Тем более, у нас в стране есть огромный сундук сказок, который можно и нужно экранизировать. А в “Бременских” могла быть стать Кошкой, но меня не пригласили», – рассказала актриса.

Екатерина Волкова призналась, что недавно вместе со своей 15-летней дочерью посмотрела популярный сериал о бандах Казани «Слово пацана. Кровь на асфальте», который напомнил ей о собственной юности.

«Я приболела как раз, и мы вдвоем провели с дочкой весь день. От фильма была под большим впечатлением. Спасибо режиссеру Жоре Крыжовникову, который открыл нам невероятные новые лица, крутых актеров, за жизнью которых мы будем следить теперь. Это жесткое, но настоящее кино!», – рассказа актриса.

По словам Волковой, ее собственное детство и юношеские годы прошли в Тольятти, где обстановка не сильно отличалась от показанной в сериале. «Я узнала свое детство, в 90-х, которое прошло в городе Тольятти. Мне было страшно. Я помню хряка, который за мной на “девятке” следил”. Пережитый тогда ад актрисе сложно забыть и сегодня», – призналась актриса.