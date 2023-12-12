Легендарная советская и российская актриса, известная своими ролями в картинах «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка», Наталия Дрожжина из-за серьезных проблем с внутренними органами продолжает терять вес. Врачи пытаются спасти 75-летнюю актрису, которая уже весит менее 40 килограмм. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

«Несколько дней назад артистку снова отвозили к медикам. Причина серьёзных проблем со здоровьем кроется в сильном стрессе, который 75-летняя артистка пережила за последний год, заключили врачи. Сейчас Наталия Дрожжина оформляет инвалидность», – написали авторы Телеграм-канала.

Ранее стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у знаменитой российской актрисы Наталии Дрожжиной. Врачи сообщили, что артистка может умереть из-за голодания, на фоне проблем с внутренними органами.

Напомним, что в 2023 году Дрожжина была признана виновной в деле о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова и получила условный срок, а ее супруг Михаил Цивин был отправлен в колонию сроком на 5 лет.