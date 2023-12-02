Звезда драмы «Вызов» 39-летняя актриса Юлия Пересильд в тайне от общественности расписалась со своим возлюбленным – актером Михаилом Тройником, который на четыре года младше своей избранницы. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Героиня Татлера».

Автор поста не сообщают конкретную дату и место бракосочетания звёздной пары. При этом актеры также пока не комментируют данную информацию. Известно, что актеры начали встречаться еще в 2022 году, постоянно появляясь на публичных мероприятиях вместе.

Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей – Анну и Марию, которых актриса родила от известного кинорежиссера Алексея Учителя. Заслуженная артистка Российской Федерации известна своими ролями в таких картинах, как «Участок», «Невеста», «Край», «Палач», «Битва за Севастополь», «Людмила Гурченко» и «Вызов». Михаил Тройник стал известным благодаря ролям в таких картинах, как «Метод», «Чики» и «Иванько».