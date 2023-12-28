Российский актер может добиться за границей любых целей, но только при наличии таланта, уверен звезда советских фильмов о Шерлоке Холмсе Василий Ливанов.

Он напомнил, что за рубежом работали и продолжают работать многие художники, писатели, композиторы, исполнители. Талантливые люди всегда востребованы и успешны. Если же таланта нет, пробиться практически невозможно.

Так Ливанов прокомментировал сложности Артура Смольянинова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ), а также Марии Машковой.

Напомним, первый сейчас выступает исключительно в разовых концертах, а вторая не получала ни единого предложения сыграть хотя бы в эпизодах в западных фильмах.