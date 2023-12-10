Актер Иван Охлобыстин рассказал, что ему нравится исполнитель SHAMAN, которого он знал и раньше, когда тот был просто Ярославом Дроновым.

«Я считаю, что в момент, когда он появился, нам Господь его дал, потому что мы находились в абсолютном вакууме», – пояснил артист.

Также он напомнил, что на конкурсе «Фактор А» певица Алла Пугачева чуть не перекрыла путь к успеху Дронова. Тогда она хоть и расхваливала его вокал, но все же выгнала с проекта, что могло нанести серьезный удар по певцу. К счастью, этого не произошло.

Охлобыстин также отметил, что не хочет обсуждать звезд, которые уехали из России после начала специальной военной операции. Они никакого особого влияния на культуру не оказывали, поэтому сделали хуже только себе. Они потеряли больше, чем обрели, так как оказались далеко от своих поклонников и своей родины.

Иван Охлобыстин открыто демонстрирует свою патриотическую позицию, он организует концерты для бойцов в зоне СВО, а также часто бывает на Донбассе, доставляя туда гуманитарную помощь.