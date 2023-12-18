Известный советский и российский актер театра и кино Евгений Миронов в эфире программы «Синяя птица» вспомнил свое первое знакомство с певицей Кристиной Орбакайте, после которого она не разговаривала с ним в течение недели.
Первое знакомство артиста с Орбакайте прошло во время съемок картины «Лимита». По словам Миронова, он долго думал, как лучше подойти к певице, чтобы познакомится и произвести хорошее впечатление. В итоге он решил признаться Орбакайте, что является большим поклонником ее творчества. Однако актер перепутал ее с другой популярной певицей – Наталией Ветлицкой.
«Думаю: “Как же мне к ней подлизаться?” Надо же какие-то партнерские отношения наладить. И тут говорю: “Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня”. Она спрашивает: “Какая?” Говорю: “Посмотри в глаза, я хочу сказать”. … С тех пор неделю Кристина со мной не разговаривала», – вспомнил актер Миронов.