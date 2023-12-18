Известный советский и российский актер театра и кино Евгений Миронов в эфире программы «Синяя птица» вспомнил свое первое знакомство с певицей Кристиной Орбакайте, после которого она не разговаривала с ним в течение недели.

Первое знакомство артиста с Орбакайте прошло во время съемок картины «Лимита». По словам Миронова, он долго думал, как лучше подойти к певице, чтобы познакомится и произвести хорошее впечатление. В итоге он решил признаться Орбакайте, что является большим поклонником ее творчества. Однако актер перепутал ее с другой популярной певицей – Наталией Ветлицкой.