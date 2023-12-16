Актер Рузиль Минекаев, который в сериале «Слово пацана» сыграл Адидаса-младшего, опроверг сообщения о своей «госпитализации» и «смерти на больничной койке». Он назвал все подобные новости фейками.

На видеозаписи, которую разместил актер, он спокойно пьет чай у себя дома в Москве.

«Если что, я не умер», – подписал ролик Минекаев.

Он отметил, что новости были настолько реалистичны, что он сам чуть в них не поверил. Кроме того, Рузиль опроверг слухи о своей судебной тяжбе с букмекерской конторой.

24 летний артист до «Слова пацана» успел сняться в фильмах и сериалах «Смычок», «Уличное правосудие», «Подслушано в Рыбинске» и прочих. Также вон служит в театре «Школа современной пьесы», куда поступил в 2021 году.