На 50-м году жизни умер актер Максимиллиан Потемкин, известный зрителям по фильмам «Сын ворона» и «Пятая стража».

«К сожалению, новогодние праздники омрачились для нашего коллектива печальным событием. Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин», – сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» театр-студия «Верба».

Причину смерти представители культурного учреждения не назвали, дата прощания с актером также остается пока неизвестной.

Потемкин родился 1 июня 1974 года. В 1997-м он отучился в ГУЦЭИ на отделении музыкальной эксцентрики, после чего служил в Санкт-Петербургском государственном театре «Мюзик Холл», продолжая там же обучение.

Актерская карьера Потемкина началась в 1999 году с фильма «Синема, синема, или Неотвратимая весна». Также он снимался в сериалах «Москва. Три вокзала», «Знаки судьбы-3», «Последний мент» и прочих.