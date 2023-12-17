Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Вячеслав Копейкин, исполнивший роль Валеры Турбо, заявил, что ничего не слышал о съемках продолжения, передает портал Starhit.

Он отметил, что даже режиссер Жора Крыжовников скорее всего ничего не знает о новом сезоне сериала.

Слухи о возможном продолжении распространяются в Сети с самого начала показа «Слова пацана». Однако официально никто из создателей проекта не подтверждал, что планируются съемки нового сезона.

Копейкин также отметил, что очень не хотел бы, что его дальнейшая актерская карьера ассоциировалась только с ролью Валеры Турбо.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о подростковых преступных группировках в Казани на закате Советского Союза. Он приобрел огромную популярность не только в России, но и на Украине.