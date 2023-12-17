С премьерой каждого эпизода «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий историю формирования казанских преступных группировок, растет число поклонников сериала. Споры в Сети о романтизации бандитизма и попытки запретить показ только подогревают интерес к работе режиссера Жоры Крыжовникова. Корреспондент портала NGS.RU пообщался с актером Никитой Кологривым о его впечатлениях от съемочного процесса и его герое Кощее.

«Мне было не очень комфортно, роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми как Кощей. Сложности были в плане погружения, но не в плане исполнения. В чем-то он мне близок. Я старался делать из него человека, наряжать в какие-то чувства, близкие мне. Кощей одинок, немного романтик. Где-то он поступает мудро, где-то ему нужны любовь и поддержка, которых он лишен. Играть человека с поломанной судьбой – интересно», – рассказал новосибирский актер.

По словам актера, в свои юношеские годы он активно занимался спортом, а именно боксом. При этом иногда принимал участие в уличных драках, однако это не было связано с криминалом, а происходило на уровне юношеской романтики.