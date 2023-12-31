В постановке театра имени Ленсовета «В этом милом старом доме» на сцене появился легендарный актер Михаил Боярский. Он выступил перед зрителями после второй госпитализации с инфарктом, рассказал «Пятый канал».

Зал встретил артиста бурными аплодисментами, все места на спектакль были раскуплены. Боярский в постановке сыграл на фортепиано.

В больницу актер попал 27 ноября. Ему поставили диагноз «инфаркт» и быстро сумели стабилизировать состояние звездного пациента. 4 декабря Боярский вышел из медицинского учреждения. Кроме того, он опроверг слухи о театральной карьере, что подтверждается его выходом на сцену в канун нового года.

Сын Михаила Боярского рассказал, что отец действительно продолжает играть в театре, причем занят сразу в нескольких постановках.