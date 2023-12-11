Популярный советский сериал «Большая перемена», снятый по мотивам повести Георгия Садовника «Иду к людям», в этом году отпраздновал 50-летний юбилей. В картине эпизодическую роль рыжего взъерошенного ученика сыграл молодой советский актер Илья Баскин, а уже через несколько лет он эмигрировал в США. Историю успеха советского актера за океаном описана в материале издания «Аргументы и Факты».

Несмотря на успешный старт актерской карьеры с эпизодической роли «Рыжего» в культовой советской картине «Большая перемена» 25-летний Илья Баскин принял решение переехать в США. В первое время молодой актер брался за любую работу, поскольку уровень его английского не позволял ему участвовать даже в эпизодических ролях. Поэтому Баскин работал сначала мойщиком посуды в одном из ресторанов Лос-Анджелесе, а после в должности страхового агента. Однако подтянув знание языка советский актер пытался пробиться в Голливуд.

«Мне дали маленькую роль, один день работы. Но это было в костюме шейха, на лошади, на киностудии “XX век Фокс”. И я еще пришел на студию, у меня своя комнатка на колесиках, с кроваткой, с холодильничком, микроволновок тогда еще не было. Я чувствовал себя на седьмом небе. Эта первая моя работа дала мне право вступления в профсоюз, что, в общем-то, довольно важно в нашей профессии здесь», – вспомнил в одном из своих интервью актер свою первую эпизодическую роль в штатах.

В итоге советский актер принял участие в съемках более 100 американских картин. В основном Баскин снимался в коротких эпизодах, но были о более серьезные работы. Например, актер из СССР сыграл одну из главных ролей в гротескной комедии «Москва на Гудзоне» вместе с известным голливудским актером Родином Уильямсом. Позже Баскин принял участие в съемках таких популярных фильмов, как «Самолет президента», «2010», «Человек-паук 2», «Человек-паук 3: Враг в отражении» и «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны».