Российские артисты в новогоднем фильме «Я тебя люблю — Je t’aime» исполнят свои песни на французском языке. Известные хиты будут исполнены в стиле французской эстрады 60-х-70-х годов на французском языке. Композиции будут исполнены Кристиной Орбакайте, Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум, Валерией, Александром Реввой и другими российскими исполнителями. Такую информацию сообщили представители онлайн-кинотеатра Kion, отметив, что новогодняя музыкальная кинолента выйдет на данном сервисе 28 декабря.
Фильм выполнен в черно-белом цвете, артисты одеты в винтажные костюмы. Декорации в картине также очень атмосферные, выполненные во французском стиле. А минималистичная сцена расположена на фоне надписи Je t’aime.
«Авторы шоу решили представить, что было бы, если бы наши любимые исполнители, а вместе с ними и знакомые всем нам с детства киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады», – сказано в описании предстоящего фильма.