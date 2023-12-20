Российские артисты в новогоднем фильме «Я тебя люблю — Je t’aime» исполнят свои песни на французском языке. Известные хиты будут исполнены в стиле французской эстрады 60-х-70-х годов на французском языке. Композиции будут исполнены Кристиной Орбакайте, Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум, Валерией, Александром Реввой и другими российскими исполнителями. Такую информацию сообщили представители онлайн-кинотеатра Kion, отметив, что новогодняя музыкальная кинолента выйдет на данном сервисе 28 декабря.

Фильм выполнен в черно-белом цвете, артисты одеты в винтажные костюмы. Декорации в картине также очень атмосферные, выполненные во французском стиле. А минималистичная сцена расположена на фоне надписи Je t’aime.