Российский певец и композитор Леонид Агутин рассказал журналистам, почему его супруга Анжелика Варум редко выходит в свет. Он подчеркнул, что артистка не любит посещать публичные мероприятия. А ему нужно на них присутствовать, так как он несет ответственность «за многие вещи».

Впервые за долгое время Анжелика Варум все же вышла на сцену. Певица появилась на презентации бренда 1811 Eighteen One One. Об этом сообщили в пресс-службе торговой марки. Артистка выступила в конце мероприятия, исполнив песню в сопровождении своего шоу-балета. Варум надела черные кожаные брюки и белую рубашку с глубоким вырезом в зоне декольте.

После начала специальной военной операции на Украине Анжелика Варум призвала обе стороны пойти на мирные переговоры. После этого в Сети появилась информация, что звездные супруги покинули территорию России. Однако Леонид Агутин опроверг эти слухи, заявив, чтобы поклонники прекратили поддаваться истерике.