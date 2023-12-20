Доброволец из Нигерии с позывным «Ванька», который участвует в боевых действиях на стороне ВС РФ, взял в плен украинского боевика. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на тг-канал «Сводки и аналитика СВО».

Нигерийский доброволец относительно недавно начал мелькать в Сети. Видеоматериалы и фотографии с ним несколько раз выкладывал Владимир Рогов, который возглавляет движение «Мы вместе с Россией».

«Ванька» хорошо говорит и понимает по-русски, поэтому быстро нашел общий язык со своими сослуживцами.

На записи в телеграм-канале доброволец сопровождает боевика ВСУ на автомобиле. Отмечается, что это первый случай в ходе СВО, когда противника в плен взял иностранец. При этом в составе ВС РФ служит большое количество добровольцев из Непала, Иордании, Южной Кореи, Японии и других стран.