В Аргуне на предприятии «Чеченавто» разработали «джихад-машины», предназначенные специальной для военных целей. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Также он опубликовал снимок своего сына Адама за пулеметной турелью одного из таких автомобилей.

Кадыров разъяснил, что разработкой «джихад-машин» занимались специалисты Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана. При этом они учитывали боевой опыт СВО и консультировались с инструкторами Российского университета спецназа.

«Джихад-машины», по словам главы Чечни, оснащены усиленной подвеской, выдерживающей повышенные нагрузки, и обладают высокой маневренностью. Они уже прошли основной этап испытаний. Сейчас планируется отправка партии автомобилей в зону проведения СВО, где они будут тестироваться в условиях реальных боевых действий.