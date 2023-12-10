Если Соединенные Штаты продолжат поддерживать стремление Украины захватить Крым, это приведет к началу Третьей мировой войны, пишет издание American Conservative.

Обозреватель Брэдли Девлин, перевод публикации которого представлен РИА Новости, уверен, что Вашингтон не должен одобрять притязания Украины на Крымский полуостров.

Он отметил, что экс-полпред президента США Никки Хэйли, к примеру, на дебатах кандидатов-республиканцев заявила о необходимости помочь Украине вернуть под свой контроль Донбасс и Крым. По мнению автора статьи, подобные высказывания служат лишь одной цели – начать новую мировую войну.

Ранее эту же точку зрения высказывал и экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, считающий, что президент Джо Байден хочет развязать ядерное противостояние с Россией.