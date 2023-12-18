90-летняя женщина решила поделиться своим жизненным опытом и мудростью с пользователями TikTok. Видео с долгожительницей набрало более 70 тысяч просмотров. Кадры с советами бабушки опубликовала в Сети ее внучка Рэйчел Дилон.

Пенсионерка рассказала, что самое неверное решение, которое она приняла в жизни, – это слишком ранний брак. По ее словам, будущего мужа она встретила в 13 лет. Он был на два года ее старше. Поженились молодые люди, когда ей было всего 17, а избраннику 19 лет.

По словам долгожительницы, за свою жизнь она хотела уделять больше внимания общению с людьми. Также она рассказала внучке, что не ожидала дожить до 90 лет. Она подчеркнула, что смогла получить от жизни, что хотела. А что не получила, того изменить уже нельзя.

«С меня достаточно. Я получила от мира все, что хотела. Я буду счастлива отправиться на небеса и встретить свою маленькую собачку, которая ждет меня там», — призналась женщина.

Пользователей восхитила легкость повествования и чувство юмора пенсионерки. Многие даже отметили, что она выглядит великолепно для своего 90-летнего возраста.