Вдова знаменитого актера Олега Табакова Марина Зудина сильно переживала уход своего горячо любимого супруга в 2018 года. Однако спустя годы она все же нашла в себя силы вернуться к нормальной жизни, пишет портал «7дней.ру».

Так, в социальной сети актриса опубликовала фотографию с катка на Красной площади. На снимке она буквально светится от счастья, находясь в компании 55-летнего актера Филиппа Янковского.

«Немного предновогоднего настроения! Всем неожиданных и радостных встреч не только по работе и на работе», – подписала фотографию Марина Зудина.

Поклонники восхищенно прокомментировали пост вдовы Табакова и даже назвали компанию семьей. Однако их ожидания вряд ли сбудутся, так как Зудина продолжает верно хранить память о любимом муже, а Янковский вполне счастлив в браке с Оксаной Фандерой.