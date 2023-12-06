5 декабря в Московском доме музыки прошел концерт Ларисы Долиной, посвященный 50-летию творческой деятельности певицы. Она появилась на сцене в ярко-голубом брючном костюме, расшитом эффектными пайтеками, но периодически уходила за кулисы, что вызвало у зрителей определенные подозрения, передает «Комсомольская правда».

Долина сперва ничего не говорила, но затем все же призналась, что перед самым концертом заболела. Причем настолько серьезно, что чуть не отменила мероприятие.

«Вы наверное заметили, что я себя не очень хорошо чувствую… Этот концерт мог не состояться. Накануне я заболела, но решила все-таки не отменять выступление. Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы, и врач будет заливать в меня лекарства?», – спросила артистка у зала.

Поклонники бурными аплодисментами подтвердили готовность ждать, что заметно ободрило певицу. В дальнейшем она продолжила отлучаться к врачу за кулисы, но два отделения концерта все же отработала на «ура». Она исполнила все известные хиты – «Половинка моя», «Льдинка», «В Кейптаунском порту», а также спела несколько джазовых композиций.

Также ряд песен был посвящен Михаилу Таничу, с которым Долина записала альбом «Погода в доме», ставший одним из лучших в ее музыкальной карьере.