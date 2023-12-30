Популярный фитнес-блогер из Испании Альфредо Мартин умер при загадочных обстоятельствах в 30-летнем возрасте. Об этом в своем материале издание The Sun.

Точная причина смерти популярного блогера-бодибилдера, придерживающегося вегетарианского питания, пока неизвестна. Новость о смерти Альфредо Мартина опубликовала на своей страничке в социальной сети его девушка.

Популярный блогер общался со своей аудиторией на YouTube-каналах Héroe Fitness и Villano Fitness, где обсуждал особенности спортивного питания для бодибилдеров-вегетарианцев. При этом на его ресурсы было подписано сотни тысяч человек со всего мира.

В начале своей карьеры блогера Мартин помогал своим подписчикам набирать мышечную массу при помощи правильного питания и тренировок, однако позже стал популяризировать так называемую «спортивную фармакологию». При этом бодибилдер-веган даже открыл собственную академию фитнес-достижений, где проводил занятия.