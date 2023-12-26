Дочь музыканта из Мексики Анхеля Мартинеса Аррегина погибла в неравном противостоянии с акулой. Произошло это в Халиско, где 26-летняя Мария Фернанда отдыхала с ребенком.

Она с сыном купалась, когда рядом появилась акула. Женщина в первую очередь бросилась спасать ребенка. Она усадила его на надувную лодку и оттолкнула плавсредство в сторону берега, но вот сама выбраться уже не сумела. Акула набросилась на жертву и утащила ее под воду.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тело Марии Фернанды уже без признаков жизни. Акула оторвала женщине ногу и та умерла от большой кровопотери.

Ее отец рассказал о трагедии в социальных сетях своей группы. Также он сообщил, что похоронил дочь 4 декабря.

Пляжи в курортной зоне после этого эпизода закрыли, чтобы не подвергать опасности других отдыхающих.

Отмечается, что Мария Фернанда не пошла по стопам отца-музыканта. Она училась в Университете Гвадалахары и мечтала всю свою жизнь посвятить морю.