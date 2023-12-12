12-летняя девочка обвинена в швырянии бутылок с алкоголем с 32-го уровня отеля в Нью-Йорке

По данным источников в NYPD, двое детей бросались стеклянными бутылками с алкоголем с высотного этажа отеля в пятницу (29 декабря). Их развлечения привели к ранению женщины и временному перекрытию улицы полицией. Источник: New York Post.

Громкие удары разлетающихся на осколки бутылок вызвали на некоторое время атмосферу паники на «Перекрестке мира», поскольку некоторые прохожие приняли эти звуки за стрельбу.

«Я понимаю, почему люди решили, что это была стрельба. Когда что-то падает с высоты 32 этажа и разбивается об асфальт, шум будет громким», – сообщил для «Нью-Йорк пост» источник в полиции.

Этот опасный инцидент устроили две девочки, 12-ти и 11-ти лет, живущие со своими родителями в «Интерконтиненталь» на Западной 44-й улице.

В итоге старшей было предъявлено обвинение в создании угрозы по несторожности несмотря на ее несовершеннолетие, тогда как против 11-летней правонарушительницы, как менее ответственной в силу младшего возраста, обвинение не выдвигалось.

«Без комментариев», – заявил один из охранников «Интерконтиненталя», когда журналист NYP попытался пообщаться с ним в фойе гостиницы.

Опасное развлечение

В минувшую пятницу около 17:00 юные девушки решили поразвлечься, бросая бутылки с выпивкой из окна на 32-м этаже, сообщили источники. По словам работников отеля, бутылки падали на дорогу перед отелем Shake Shack, а также стриптиз-клубом Satin Dolls.

В результате одна прохожая, 24-летняя девушка, получила травму головы, как заявили в полиции. Она была доставлена в больницу Бельвью, ее состояние стабильно.

Чтобы разобраться в ситуации, полиция временно закрывала Восьмую авеню для передвижения кого-либо. «Было похоже на взрыв или выстрелы», – рассказал офицеру один из прохожих.

«Если швырнуть бутылку с 34-го этажа, то можно буквально кого-нибудь убить», – заметил вышибала Satin Dolls, сам едва не попавший под прилетевшую сверху бутылку.

Он назвал саму идею бросания бутылок в окно «безумной» и сообщил, что, по его данным, полиция арестовала трех детей и двух взрослых.

Этот инцидент случился спустя лишь несколько часов после того, как нью-йоркский мэр Эрик Адамс во время ежегодного разбрасывания конфетти заверили горожан, что в канун Нового года в «Большом яблоке» его главным приоритетом будет безопасность горожан.

По мнению нескольких человек с забросанной бутылками улицы, юные гостьи отеля, вероятно, были вдохновлены на свою акцию традиционным разбрасыванием конфетти при участии мэра и принялись швырять вниз бутылки из бара в номере.

«Полиция Нью-Йорка закрыла всю улицу более чем на час», – рассказал 40-летний житель Бруклина Клиши Пьер, работник парковки, расположенной через дорогу от отеля. Он добавил, что разгневанные автолюбителя не могли покинуть его парковку из-за инцидента с падающими бутылками.

«Каждый раз, когда полиция перекрывает улицу, становится понятно, что происходит какое-то безумие», – поделился мнением с журналистом NYP посыльный отеля. Подобные инциденты являются обычным атрибутом этого «сектора», добавил он.

Сотрудник отеля Shake Shack заявил, что «подумал, будто кто-то пытается сигануть из окна», и что гостиничный персонал был вынужден прятаться в здании более трех часов.

«Я думала, что это самоубийство. Все на улице смотрели вверх, пока я шла на работу», – рассказала 21-летняя хостесс ресторана Sugar Factory Мария Васкецова.