Популярная американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон в последнее время посещает публичные мероприятия без макияжа. Фанаты звезды сериала «Спасатели Малибу» успели выдвинуть несколько версия отказа актрисы от макияжа, однако в недавнем интервью Памела Андерсон сама объяснила свое решение. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Фотомодель Playboy заявила, что съемки в проекте «Райский сад Памелы» произвели на нее сильное впечатление, после чего ей захотелось предстать перед публикой и своими поклонниками в естественном виде. По ее словам, решение об отказе от макияжа дарит ей ощущение свободы и счастья.

«Я посмотрела в зеркало и сказала: Тебе почти 60, у тебя и так все в норме, просто наслаждайся», – призналась актриса. При этом решение об отказе от услуг профессиональных визажистов вызвал настоящий ажиотаж вокруг персоны 56-летней Памелы Андерсон. Актриса заявила, что не ожидала подобной реакции, когда ее решение об отказе от макияжа люди восприняли, как «изменение всего мира».