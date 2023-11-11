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Популярная российская телеведущая, актриса кино и театра Зоя Бербер, завоевавшая любовь зрителей исполнением роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны», призналась, что актер Максим Белбородов сделал ей предложение руки и сердца.

«Я сказала “да”! И пока я невеста. О дальнейших шагах сообщим», – поделилась радостной новостью со своими поклонниками 36-летняя актриса. В Сети уже появилась совместная фотография 34-летнего актера, целующего Зою Бербер. При этом на голове девушке надета фата, а на среднем пальце левой руки – кольцо. Сообщается, что совместное фото было сделано во время тайной церемонии помолвки.

Напомним, что актриса Зоя Бербер на протяжении 10 лет состояла в браке с известным продюсером Александром Синегузовым. Три года назад звездная пара сообщила о разрыве отношений. Результатом совместной жизни пары стала общая дочь Надежда. Новый избранник актрисы Максим Белбородов снимался в таких картинах как «Тест на беременность – 2» и «Отель Элион».

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