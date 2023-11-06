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Лирическая трагикомедия легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман» была снята на киностудии «Мосфильм» в далеком 1977 году. При этом уже в 1978 году двухсерийный художественный фильм стал лидером проката, собрав 58 миллионов просмотров.

В 1979 году картина была отмечена Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. Картина рассказывает о жизни нескольких сотрудников статистического управления в Москве. Робкий и застенчивый служащий учреждения Анатолий Ефремович Новосельцев решает приударить за директором заведения Людмилой Прокофьевной Калугиной ради получения должности заведующим отдела по совету своего приятеля Самохвалова.

При этом еще одна сюжетная линия рассказывает о чувствах Ольги Петровны Рыжовой к своему бывшему однокурснику, а ныне заместителю Калугиной Юрию Самохвалову. На 43-й минуте второй серии фильма Рыжова спешит на электричку под дождем. При этом сначала героиня держит в руках зонт с прямой ручкой, а в следующем кадре на ручке зонта появляется цилиндрическое навершие.

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