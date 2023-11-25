Поклонники советского фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» 1979 года обнаружили киноляп. Внимательные зрители заметили, что в цене, когда главный герой Георгий (Алексей Баталов) накрывает на природе пледом Катерину (Вера Алентова) использован реквизит из другого эпизода. Этот же плед в другой сцене выполнял функцию ковра, висящего на стене в квартире Володи (Олег Табаков). Его отчетливо видно за спиной Екатерины.

Фильм «Москва слезам не верит» вышел на экраны в конце 1979 года. Для режиссера Владимира Меньшова эта картина стала настоящим успехом. Лента получила большое количество советских наград. Кроме того в 1981 году он получил наивысшую награду американской киноакадемии «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

По сюжету действие происходит в Москве в 50-х годах ХХ века три подруги из провинции, Катерина Тихомирова (Вера Алентова), Люда Свиридова (Ирина Муравьева) и Тося Буянова (Раиса Рязанова), приехали в Москву, где хотят осуществить свои мечты.