6 ноября вышел телесериал «Екатерина. Фавориты», главную роль в котором исполнила российская актриса театра и кино Марина Александрова. В сюжете этого сериала рассказывается, как императрица Екатерина II передаст власть своему внуку Александру, а не законному наследнику – сыну Павлу. Об этом сообщается в издании News.ru.

Популярность на телеэкранах актрисе принесла роль принцессы Марии Гессен-Дармштадтской в сериале «Бедная Настя», выходившем в 2003 – 2004 годах. Также стоит отметить фильмы с участием Александровой «Бесприданница», комедию «Одесский пароход», музыкальную ретро-мелодраму «Рожденная звездой», сериал «Котовский», «Правила маскарада».

В 2023 году вышел сериал «Открытый брак», в котором Марина Александрова снялась в одной из главных ролей. В этом году также вышли фильмы с участием актрисы – «Последователи» и «Последнее дело Черкасова».

Что касается личной жизни актрисы, то она состоит в отношениях с режиссером Андреем Болтенко с 2011 года. В 2012 у пары родился сын Андрей, а в 2015 году – дочь Екатерина.