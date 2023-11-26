Жительница Тюмени Александра Копанева попала в том-30 финалисток международного конкурса «Мисс Офис-2023». 26 ноября состоится финал конкурса. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте конкурса в 18:00 по московскому времени.

Александра Копанева родилась 2 августа 1996 года. Девушка закончила СпбГУТ. Сейчас она занимает должность маркетолога в инвестиционной компании, специализирующееся на недвижимости и финансовом рынке.

Она является ключевым сотрудником, так как несет ответственность за позиционирование брендов и принимает участие в разработке продуктов компании. Также конкурсантка активно занимается спортом, в свободное время изучает историю и психологию.

О своем участии в конкурсе «Мисс Офис-2023» Александра сказала следующее: