Александра Копанева, фото с официального сайта конкурса

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Жительница Тюмени Александра Копанева попала в том-30 финалисток международного конкурса «Мисс Офис-2023». 26 ноября состоится финал конкурса. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте конкурса в 18:00 по московскому времени.

Александра Копанева родилась 2 августа 1996 года. Девушка закончила СпбГУТ. Сейчас она занимает должность маркетолога в инвестиционной компании, специализирующееся на недвижимости и финансовом рынке.

Она является ключевым сотрудником, так как несет ответственность за позиционирование брендов и принимает участие в разработке продуктов компании. Также конкурсантка активно занимается спортом, в свободное время изучает историю и психологию.

О своем участии в конкурсе «Мисс Офис-2023» Александра сказала следующее:

«Не бойтесь сделать первый шаг к неизведанному. Мое участие в конкурсе “Мисс Офис” становится той самой отправной точкой. И я хочу вдохновить своим поступком каждую девушку мира».