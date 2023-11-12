Руководитель вокального кружка из дома культуры «Огонек» Валерия Ковач из Звенигорода (Подмосковье) примет участие в телевизионном шоу «Звезда – 2024». Вокалистка прошла отборочный тур в конкурсе. Из 340 тысяч претендентов она попала в топ участников, которые смогут выступить на телепроекте.

Талантливые и яркие исполнители из разных регионов Российской Федерации будут соревноваться за звание лучшего вокалиста. Валерия Ковач будет представлять на шоу Московскую область.

По словам вокалистки, она не ожидала, что сможет пройти столь жесткий отбор в конкурсе. Возможность выступить на федеральном канале стала для нее неожиданностью и исполнением мечты.

«Я отправила заявку на участие в конкурсе за час до закрытия кастинга. Через некоторое время узнала, что прием заявок продлили. Я рада, что попала в число конкурсантов», – рассказала Валерия Ковач.

Вокалистка рассказала, что сейчас полным ходом идет подготовка к телепроекту. Организаторам шоу предстоит выбрать композиции из предложенных в заявках конкурсантов. Также им нужно придумать оформление номера. Организаторы шоу заявили, что в этом сезоне зрители увидят измененный формат телепроекта, который удивит их и порадует.