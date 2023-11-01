Издание Daily Record опубликовало историю 56-летней жительницы Шотландии по имени Стелла Холиотис, которой удалось сбросить ненавистный лишний вес. Отмечается, что женщине пришлось похудеть по медицинским показаниям. В результате у нее не просто улучшилось здоровье, она приобрела уверенность в себе.

Стелла Холиотис, проживающая в Глазго, на протяжении многих лет страдала от лишнего веса. Она стеснялась своего тела, боялась заводить новые знакомства, и чувствовала постоянную усталость. Кроме того, у женщины возникли проблемы с тазобедренными суставами и коленями.

Лечащий врач, который обнаружил у Стеллы также высокий уровень холестерина, заявил, что женщине необходимо сбросить лишний вес, чтобы улучшить свое здоровье. Ведь в противном случае прогнозы специалиста являлись неутешительными.

Женщина кардинально изменила свою жизнь, она отказалась от употребления фаст-фуда и полуфабрикатов, записалась в тренажерный зал и занялась аквааэробикой. В итоге за год она смогла похудеть на 45 кг. Теперь ее жизнь изменилась к лучшему – ушли боли в суставах, а обновленная фигура позволяет носить красивую одежду.