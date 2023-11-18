На очередном заседании Ставки Минобороны ВСУ президент Украины Владимир Зеленский поручил предпринять меры, чтобы российские истребители МиГ-31К перестали «парализовать страну».

Напомним, во время взлета МиГ-31К с ракетами «Кинжал» на Украине объявляется воздушная тревога. Если истребитель отрабатывает дозаправку в воздухе, она длится около 3-5 часов. Все это время в стране не работают промышленные предприятия, магазины, детские сады и школы, что, по словам представителей киевского режима, парализует экономику.

На заседании Ставки участники также рассмотрели вопросы создания собственного оружия. Киев намеревается заняться его изготовлением из-за нежелания США отправлять новые пакеты военной помощи. Однако стоит напомнить, что за полтора года у него не получилось наладить даже производство патронов и снарядов.