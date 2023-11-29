Не так давно Алла Пугачева прилетала в Россию. Примадонна была замечена в своем особняке в деревне Грязь. Затем артистка поехала в Тверь, где в известной музыкальной студии записала несколько треков.

Однако бывший гитарист и друг Аллы Борисовны Александр Левшин рассказал журналистам, какие истинные причины побудили Примадонну ненадолго вернуться в Россию.

«У нее есть текущие вопросы, я думаю, и юридические, и творческие. Она — гражданин РФ, имеет право перемещаться по миру. В этом нет никакой проблемы. Больше меня порадовало, что она заезжала к нашим друзьям на студию в Твери», – заявил музыкант.

Левшин также добавил, что в тверской музыкальной студии Пугачева вместе со своими музыкантами записала много известных композиций. Среди них можно отметить трек «Позови меня с собой».

Напомним, что Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ) и детьми после начала СВО покинули территорию России. Звездное семейство переехало в Израиль. Однако после обострения палестино-израильского конфликта Пугачева и Галкин решили уехать из страны. Сейчас они проживают на Кипре, где у них имеется шикарная недвижимость.