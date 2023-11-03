Коронавирусная инфекция хоть и выродилась до относительно легкого сезонного заболевания, все же иногда приводит к серьезным последствиям и наносит вред здоровью. Россияне, которые переболели ковидом по нескольку раз, рассказали о самых странных симптомах этого недуга.

Так, россиянка, заразившаяся ковидом, уже на четвертый день после этого столкнулась с очень сильной зубной болью. Она сообщила, что десны у нее сильно покраснели, а выдерживать болевые ощущения было очень сложно. По предположениям пациенту, коронавирус нанес удар по нервным окончаниям.

42-летний москвич рассказал, что у него во время ковида могло внезапно повыситься давление. Также сильно учащался пульс, появлялись «мурашки» на коже рук, а также ощущение дрожи изнутри.

Еще одна пациентка рассказала, что единственным симптомом ковида, с которым столкнулась она, была сильная ломота во всем теле. При этом температура не поднималась вообще, а горло болело лишь немного и недолго.