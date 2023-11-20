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Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал ажиотаж в СМИ вокруг персоны Аллы Пугачевой. Напомним, что Алла Борисовна вместе с супругом и детьми уехала из России после начала специальной военной операции. Звездная семья решила перебраться в Израиль. Но после обострения израильско-палестинского конфликта они переехали на Кипр.

Недавно Алла Пугачева ненадолго вернулась в Россию. Она побывала в семейном особняке в Грязи, а затем направилась в Тверь, где в известной музыкальной студии записала несколько песен. На данный момент Примадонна уже вновь находится на Кипре. Стоит отметить, что приезд Пугачевой в Россию вызвал шквал негодований в Сети.

По словам Юрия Лозы, ему не понятно, почему людей интересует жизнь Аллы Пугачевой, ведь она уже как 15 лет ушла со сцены. Он задается вопросом, почему сейчас артистку начали активно «раскручивать».

«У меня встречный вопрос: почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица… Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела», – заявил артист.

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