Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал ажиотаж в СМИ вокруг персоны Аллы Пугачевой. Напомним, что Алла Борисовна вместе с супругом и детьми уехала из России после начала специальной военной операции. Звездная семья решила перебраться в Израиль. Но после обострения израильско-палестинского конфликта они переехали на Кипр.

Недавно Алла Пугачева ненадолго вернулась в Россию. Она побывала в семейном особняке в Грязи, а затем направилась в Тверь, где в известной музыкальной студии записала несколько песен. На данный момент Примадонна уже вновь находится на Кипре. Стоит отметить, что приезд Пугачевой в Россию вызвал шквал негодований в Сети.

По словам Юрия Лозы, ему не понятно, почему людей интересует жизнь Аллы Пугачевой, ведь она уже как 15 лет ушла со сцены. Он задается вопросом, почему сейчас артистку начали активно «раскручивать».