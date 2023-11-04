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Программа «Малахов+» в свое время была чрезвычайно популярной у российских телезрителей. Однако она давно не выходит, да и ведущий этого проекта Геннадий Малахов уже несколько лет не появлялся на ТВ. Портал News.ru выяснял, чем занимается теперь популяризатор нетрадиционной медицины.

До 2010 года программу вместе с Малаховым вела актриса Елена Проклова. В 2007-м проект даже стал лучшим развлекательным шоу и получил премию ТЭФИ.

Позже Проклову сменили медики Василий Генералов и Наталья Морозова, а весной 2012 года телеведущий вышел в эфир уже с программой «В гостях у Геннадия Малахова», так как устал от предыдущего своего проекта.

Также в 2019 году Малахов очутился в эпицентре скандала. Инициатором стала Елена Малышева, которая вела проект «Жить здорово» и постоянно высказывала недовольство конкурентом, якобы пропагандирующим нетрадиционные методы лечения.

«Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю», — заявил тогда Геннадий Малахов.

Сейчас он продолжает заниматься любимым делом, но уже не на телевидении. У него есть собственный YouTube-канал, на котором Малахов знакомит подписчиков с разнообразными лечебными методиками и практиками.

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