Звезда сериала «Бригада», а также фильмов «Жмурки» и «Слушатель» Дмитрий Дюжев продолжает сниматься в кино и играть в театре. Портал News.ru выяснил, как живет сейчас и чем занимается известный актер.

Дюжев был задействован в главной роли в сериале «Родные люди», а также сыграл Осла в фильме «Бременские музыканты». Помимо этого, он выступил в качестве ведущего на премии «Люди года-2023».

Актер с первых дней специальной военной операции на Украине высказывался в ее поддержку. Также он принял участие в фестивале «Дни России в Донбассе» летом текущего года, хотя, по его же словам, немного опасался ехать в зону боевых действий.

«Мне было понятно, что известные артисты, которые едут в Луганскую и Донецкую республики, являются желаемой целью для ВСУ. Но даже осознавая все возможные риски, я все равно поехал — чтобы помочь и поддержать», — рассказал Дмитрий Дюжев.

Востребован артист и в Московском Губернском театре. Он сыграл в постановках «Скамейка» и «Нашла коса на камень» в качестве приглашенного актера.

По поводу СВО Дюжев высказался в том духе, что сейчас каждый должен определиться с позицией. Глядя на людей, которые все еще пытаются «усидеть на двух стульях», актер испытывает только боль.

За позицию по спецоперации Дюжева регулярно критикует его коллега Алексей Панин (признан физлицом, исполняющим функции иностранного агента в России). Он уже несколько раз заявлял, что звезда «Бригады» сильно изменился и не понимает, что на самом деле происходит.