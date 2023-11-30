На Краснолиманском и Донецком направлении ВСУ попытались организовать три довольно серьезных атаки за минувшие сутки, но ВС РФ пресекли эти попытки. В результате противник потерял не менее 500 боевиков и 11 единиц бронетехники, сообщает Минобороны РФ.

Под Новоукраинкой, Новомихайловкой и Константиновкой на Южно-Донецком направлении ликвидировано еще 100 военнослужащих ВСУ. Кроме того, ударами по вражеским формированиям ВС РФ уничтожили 1 танк и 5 единиц другой бронетехники.

На Купянском направлении уничтожено до 45 боевиков и 2 единицы техники. Потери стали результатом наступления ВСУ, которое было мгновенно отражено бойцами группировки Запад.

Еще около 30 военных и 3 единицы техники Киев потерял на Запорожском направлении. Очередная попытка прорваться в районе населенных пунктов Работино, Новопокровка и Вербовое привело к ожидаемому провалу ВСУ.